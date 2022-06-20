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Майнинговые компании Ирана будут отключены от электроснабжения

Майнинговые компании Ирана будут отключены от электроснабжения

Представитель Министерства энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади (Mostafa Rajabi Mashhadi) сообщил, что в стране насчитывается 118 зарегистрированных майнинговых компаний, которым будет отключена подача электроэнергии из государственной сети.

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