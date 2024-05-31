В Волгоградской области готовятся к масштабному повышению коммунальных тарифов с 1 июля. 😨😨😨 Кроме электричества с 1 июля от 9,8% до 11,2% подорожает газ в зависимости от использования голубого топлива.
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В Волгоградской области готовятся к масштабному повышению коммунальных тарифов с 1 июля. 😨😨😨 Кроме электричества с 1 июля от 9,8% до 11,2% подорожает газ в зависимости от использования голубого топлива.