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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Волгоградской области готовятся к масштабному повышению коммунальных тарифов с

В Волгоградской области готовятся к масштабному повышению коммунальных тарифов с 1 июля. 😨😨😨 Кроме электричества с 1 июля от 9,8% до 11,2% подорожает газ в зависимости от использования голубого топлива.

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