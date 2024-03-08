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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Булыкин: «У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство. «Зенит» и «Краснодар» будут терять очки. Победа над «Локо» дает психологическое преимущество»

«Динамо» все время билось за верхние позиции, вспомните, как они сражались с «Зенитом». У команды сейчас хорошие шансы не только на третье место, но и на чемпионство.

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