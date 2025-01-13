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Минобороны раскрыло последствия попытки ВСУ прервать подачу газа из России в Европу

Минобороны раскрыло последствия попытки ВСУ прервать подачу газа из России в Европу

Осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзорн Краснодарского края.

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