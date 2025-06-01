Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 110 подписчиков

Бизнес-планёрша 80 часов будет трудиться уборщицей. Поможет?

Бизнес-планёрша 80 часов будет трудиться уборщицей. Поможет?

Мгновенная карма Конечно, бывает мгновенная карма. Что-то совершил плохое, или даже подумал совершить такое, а тебе уже прилетает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Лучше её отправить не туалеты общественные мыть, а санитаркой в послеоперационное отделение госпиталя. к раненным на СВО. Чтобы горшки выносила, бинты кровавые после перевязок утилизировала, дежурила по ночам у койки с мальчиками в бреду. Может быть тогда совесть и разум проснется.
Ответить
10 час.
Т
Тульнов
&quot;Некоторым дамам нужно больше времени, чтобы понять. 80 часов- это слишком мало, полгода было бы в самый раз!&quot;
Ответить
4 час.
В
Василий
&quot;Не полгода&quot;, а каждые полгода по полгода. Вот тогда и будет в самый раз.
Ответить
2 час.
наверх