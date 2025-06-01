Бизнес-планёрша 80 часов будет трудиться уборщицей. Поможет?

N Nata Лучше её отправить не туалеты общественные мыть, а санитаркой в послеоперационное отделение госпиталя. к раненным на СВО. Чтобы горшки выносила, бинты кровавые после перевязок утилизировала, дежурила по ночам у койки с мальчиками в бреду. Может быть тогда совесть и разум проснется.

Т Тульнов "Некоторым дамам нужно больше времени, чтобы понять. 80 часов- это слишком мало, полгода было бы в самый раз!"