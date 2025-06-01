Мгновенная карма Конечно, бывает мгновенная карма. Что-то совершил плохое, или даже подумал совершить такое, а тебе уже прилетает.
Бизнес-планёрша 80 часов будет трудиться уборщицей. Поможет?
Комментарии
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N
Nata
Лучше её отправить не туалеты общественные мыть, а санитаркой в послеоперационное отделение госпиталя. к раненным на СВО. Чтобы горшки выносила, бинты кровавые после перевязок утилизировала, дежурила по ночам у койки с мальчиками в бреду. Может быть тогда совесть и разум проснется.
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10 час.
Т
Тульнов
"Некоторым дамам нужно больше времени, чтобы понять. 80 часов- это слишком мало, полгода было бы в самый раз!"
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4 час.
В
Василий
"Не полгода", а каждые полгода по полгода. Вот тогда и будет в самый раз.
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2 час.
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