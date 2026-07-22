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Царьград

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Globe and Mail сообщила: новый посол Канады на Украине назначен

Globe and Mail сообщила: новый посол Канады на Украине назначен

Наталка Цмоць покидает пост посла Канады на Украине. Ее заменит Тамара Мохинни, ранее работавшая в Южной Корее.

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