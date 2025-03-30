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Царьград

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Украинская модель Ковальчук пришла в себя после падения в Дубае

Украинская модель Ковальчук пришла в себя после падения в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук найдена в Дубае с тяжелыми травмами после вечеринки. Врачи оценивают состояние как стабильное.

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