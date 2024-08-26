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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Вот теперь у них земля горит под ногами. И дальше пусть горит до тла,может выжжет их ненависть и зависть.«Чтоб земля горел...
  • Eduard
    К примеру СЩА врят ли на Аляске позволят переворотубыть,или Мексике подарить!«Чтоб земля горел...
  • Eduard
    Согласен!Переворот началр всему не Кремль организовал,а Европа и США.Может в Одессе россия не людей жгли?Нет,их жгли!...«Чтоб земля горел...

Киев долго выпрашивал ракетный удар: Почти полный блэкаут по всей Украине - русские начали внезапный штурм, пока ВСУ прятались в подвалах

Киев долго выпрашивал ракетный удар: Почти полный блэкаут по всей Украине - русские начали внезапный штурм, пока ВСУ прятались в подвалах

Коллаж Царьграда  Вчера 30K прочитали Последние несколько дней активно обсуждалось, что вскоре по территории Украины будет рекордный ракетный прилёт в качестве меры возмездия за вторжение в Курскую область.

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