Киев долго выпрашивал ракетный удар: Почти полный блэкаут по всей Украине - русские начали внезапный штурм, пока ВСУ прятались в подвалах

Коллаж Царьграда Вчера 30K прочитали Последние несколько дней активно обсуждалось, что вскоре по территории Украины будет рекордный ракетный прилёт в качестве меры возмездия за вторжение в Курскую область.
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