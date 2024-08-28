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Эксперты назвали среднюю цену минивэна в России

Эксперты назвали среднюю цену минивэна в России

Средняя стоимость минивэна в России в июле 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составила 1,91 млн рублей, что немного ниже средней стоимости подержанного автомобиля в целом по стране.

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