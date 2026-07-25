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Калужские новости

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Часть центра Калуги останется без воды

Часть центра Калуги останется без воды

Отключение воды затронет улицы Луначарского, Салтыкова-Щедрина, Зеленый Крупец, Знаменская, Подвойского, Детей Коммунаров, Беляева и прилегающие переулки28 июля в связи с переврезками в водопровод в районе дома №62 по улице Луначарского в Калуге, часть центра города останется без воды с 9:00 до 17:00.

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