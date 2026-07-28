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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Динамо» Фомин: «Удачи Овечкину, мы болеем и переживаем за него. Пусть побьет все рекорды»

Капитан « Динамо » Даниил Фомин пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

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