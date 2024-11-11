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Мода и Шоу-бизнес

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Белла Хадид снялась в бикини на отдыхе

Белла Хадид снялась в бикини на отдыхе

Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенных нарядах на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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