«Анахайм» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд и во 2-м из 2 при Кронине

«Дакс» лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025 после поражения от «Калгари» (1:4). Команда под руководством Грега Кронина набрала 74 очка в 75 играх и занимает 12-е место в Восточной конференции.
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