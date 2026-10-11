«Дело гладиаторов»: кто стоял за крупнейшим ceкc-скандалом в истории СССР

В феврале 1955 года на стол Никиты Хрущёва легло письмо, которое он читал, стиснув зубы. Анонимная мать рассказывала, как её восемнадцатилетнюю дочь заманили в квартиру в центре Москвы, а потом «передали» высокопоставленным чиновникам.