RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 687 подписчиков

«У Москвы за спиной стоит целый мир»: как Киев пытается убедить Запад продолжить давление на Россию

«У Москвы за спиной стоит целый мир»: как Киев пытается убедить Запад продолжить давление на Россию

В Киеве потребовали от Запада «загнать Россию в тупик», чтобы якобы добиться окончания конфликта. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, нужно продолжать давить на Москву санкциями, замороженными активами и организацией мировой изоляции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым