«У Москвы за спиной стоит целый мир»: как Киев пытается убедить Запад продолжить давление на Россию

В Киеве потребовали от Запада «загнать Россию в тупик», чтобы якобы добиться окончания конфликта. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, нужно продолжать давить на Москву санкциями, замороженными активами и организацией мировой изоляции.