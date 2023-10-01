Проект московского предприятия стал одной из лучших работ в нацпроекте «Производительность труда»

Столичный производитель систем автономатического управления авиационными двигателями создал проект, вошедший в топ-3 лучших работ программы «Лидеры производительности» нацпроекта «Производительность труда» .
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