Новогодние желания жителей Автозаводского ПНИ исполнили волонтеры «Территории добра»

25 декабря 2023 года в Автозаводском психоневрологическом интернате Нижнего Новгорода состоялась акция «Елка желаний», которую проводит Нижегородская общественная организация социальной поддержки и защиты пожилых людей и инвалидов «Территория добра».
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