В ночь с 28 на 29 декабря в работах по уборке города от снега были задействованы 124 дорожных рабочих

В ночь с 28 на 29 декабря в работах по уборке города от снега были задействованы 124 дорожных рабочихПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 28 на 29 декабря в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 124 дорожных рабочих.