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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Ануарбек Алимжанов: кем был человек, который ликвидировал СССР?

Ануарбек Алимжанов: кем был человек, который ликвидировал СССР?

Принято считать, что Советский Союз похоронили Горбачев с Ельциным. Но юридически последнюю точку в истории сверхдержавы поставил другой человек — казахский писатель Ануарбек Алимжанов, председатель Совета Республик, чье имя сегодня известно лишь историкам.

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