Президент США заявил, что продолжает общаться с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта, но при этом он подчеркнул, что может прекратить вести переговоры с российским коллегой, когда посчитает нужным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитрий Песков пр...
- AL Стало известно, о...
- ГБ Онкоуролог Дзидза...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым