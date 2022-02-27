Север Пресс

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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

27 февраля 2022 года в ЯНАО 1 100 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 123 179) 98 089 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 008) 576  пациентов госпитализировано  с COVID-19 и внебольничными пневмониями 47 пациентов в тяжелом состоянии 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено […]27 февраля 2022 года в ЯНАО 1 100 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 123 179) 98 089 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 008) 576  пациентов госпитализировано  с COVID-19 и внебольничными пневмониями 47 пациентов в тяжелом состоянии 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 10 876) 1 075 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 112 303).

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