Статистика COVID-19

27 февраля 2022 года в ЯНАО 1 100 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 123 179) 98 089 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 008) 576 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 47 пациентов в тяжелом состоянии 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено […]27 февраля 2022 года в ЯНАО 1 100 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 123 179) 98 089 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 008) 576 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 47 пациентов в тяжелом состоянии 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 10 876) 1 075 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 112 303).