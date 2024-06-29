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В Архангельске начались мероприятия к 440-летию города

В канун праздника на торжественной церемонии были объявлены имена архангелогородцев, чей значительный вклад в развитие областного центра был высоко оценен обществомВ канун праздника на торжественной церемонии были объявлены имена архангелогородцев, чей значительный вклад в развитие областного центра был высоко оценен обществомКонцертной программой «Мы любим тебя, Архангельск» в областном театре драмы стартовали мероприятия, посвященные 440-летию города.

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