В Архангельске начались мероприятия к 440-летию города

В канун праздника на торжественной церемонии были объявлены имена архангелогородцев, чей значительный вклад в развитие областного центра был высоко оценен обществомВ канун праздника на торжественной церемонии были объявлены имена архангелогородцев, чей значительный вклад в развитие областного центра был высоко оценен обществомКонцертной программой «Мы любим тебя, Архангельск» в областном театре драмы стартовали мероприятия, посвященные 440-летию города.