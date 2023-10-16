Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Исаков
    До Путина было 6 миллиардеров. А уже при Путине с 2000 по 2008 год количество долларовых миллиардеров выросло до 87 ч...Неслыханное пораж...
  • Гена Саваторов
    Хизраиля не должно быть.Израиль выдвинул ...
  • ММ
    Израиль- нацистское государство. А арабы- трусы. не умеющие объединиться против общего врага. Не мусульмане они, а та...Израиль выдвинул ...

Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Когда я смотрю, как всё новое пушечное мясо с жёлто-синим шевроном бросают в мясной штурм, пока батальон «Монако» в обнимку со своими эскортницами залихватски запевает «Ще не вмерла» во французских Альпах, мне вспоминается один комичный случай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх