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Царьград

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Адвокат Бушманов: внучку экс-главы Самары осудят, даже если тела убитых не найдут

Адвокат Бушманов: внучку экс-главы Самары осудят, даже если тела убитых не найдут

Внучку экс-мэра Виктора Тархова Екатерину будут судить даже если не найдут тела убитых ею родственниковСотрудники правоохранительных органов продолжают поиски тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

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