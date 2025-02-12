Взрывы и пожары в Киеве: атакованы объекты врага (ВИДЕО)

Взрывы и пожары в Киеве прогремели рано утром сегодня, 12 февраля: были атакованы объекты врага. В результате атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах, по сообщению начальника КМВА Тимура Ткаченко.
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