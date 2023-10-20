В ЦБ рассказали, как санкции Японии отразились на продаже автомобилей в ДФО

В сентябре 2023 года число автомобилей в продаже на Дальнем Востоке снизилось почти в 2 раза по сравнению с июлем текущего года, но дефицита иномарок в регионе нет, сообщает Дальневосточное главное управление (ГУ) Центробанка РФ.
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