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Царьград

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Рютте: Мы все хотим мира на Украине

Рютте: Мы все хотим мира на Украине

Ещё вчера угрожавший России неминуемым поражением генсек НАТО Марк Рютте пытается идти в фарватере заявлений президента США по итогам беседы с президентом Путиным.

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