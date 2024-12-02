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Экс-дипломат Джатрас: Байден помиловал сына, чтобы спасти самого себя

Экс-дипломат Джатрас: Байден помиловал сына, чтобы спасти самого себя

ТАСС/EPA/ALEXIS C. GLENN Действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, чтобы спасти самого себя, так как расследование преступлений привело бы непосредственно к американскому лидеру.

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