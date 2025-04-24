Дмитрий Джангиров: Новая глобальная повестка: Что ждет мир?

Как смерть Папы Франциска повлияет на баланс сил внутри Католической церкви и её отношения с США? Может ли политизация ФРС подорвать доверие к доллару? Почему отставка Клауса Шваба ставит под вопрос будущее Давоса? Известный украинский политолог и журналист Дмитрий Джангиров ответил на вопросы зрителей и читателей, раскрыв взаимосвязь религии, политики и экономики в условиях глобальных перемен.