Эксперт предупредил о частой ошибке при покупке шин

Чтобы увеличить срок эксплуатации шин, рекомендуется не покупать их заранее. О целесообразных сроках покупки зимней резины 25 октября рассказал радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии