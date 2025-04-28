NEWS.ru Автор: Иван Смирнов В России обновят миграционную политику, приезжие в истерике после слов секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, сообщили источники.
«Вот диаспоры и приплыли». В РФ обновят миграционную политику — приезжие в истерике после слов Шойгу
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Как только будут ликвидираваны национальные диаспоры- как конторы. в России и в каждой мечети будут при мечети сотрудники ФСБ, которые будут контролировать чему учат толмачи безграмотных в мечети и в спортзалах. Преступность сразу упадет на порядок в России от имигрантов. РВСН.
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
тебя это устраивает, меня - нет. Буду бороться с быдлом всеми силами.
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1 час.
Вера Голубь
Визовый режим для всех! Почему русские из Европы вьезжают по визе, а радикалы из Азии беспрепятственно? И зачем этим религиозным фанатикам раздавать гражданство направо и налево? Опять же- русским очень сложно получить гражданство... а азиаты ни бе, ни ме- они с паспортами...
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1 час.
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