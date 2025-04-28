«Вот диаспоры и приплыли». В РФ обновят миграционную политику — приезжие в истерике после слов Шойгу

СХ Сергей Храмов Как только будут ликвидираваны национальные диаспоры- как конторы. в России и в каждой мечети будут при мечети сотрудники ФСБ, которые будут контролировать чему учат толмачи безграмотных в мечети и в спортзалах. Преступность сразу упадет на порядок в России от имигрантов. РВСН.

ВУ Варлам Устрялов тебя это устраивает, меня - нет. Буду бороться с быдлом всеми силами.