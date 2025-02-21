День защитника Отечества: когда отмечают, история и значение праздника

Он символизирует уважение к военным, ветеранам и всем, кто стоит на страже безопасности страны. В этот день принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех мужчин, так как праздник воспринимается как день мужества и силы.
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