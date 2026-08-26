Экономическая активность в Армении в июле выросла на 6,5%

Экономическая активность в Армении продолжила расти в июле 2026 года. Индекс экономической активности увеличился на 6,5% по сравнению с июлем прошлого года, а относительно июня показатель вырос еще на 4,6%.
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