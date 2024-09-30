Генштаб РФ: призывников не привлечекут к выполнению задач СВО в новых регионах

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывники не будут участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО).
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