У тамбовчанки арестовали автомобиль за неуплату долга по налогам

На принудительное исполнение в Тамбовское районное отделение судебных приставов поступило сводное исполнительное производство о взыскании 150 тысяч рублей задолженности по налоговым платежам с жительницы поселка Строитель.
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