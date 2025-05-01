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Новости Тамбова

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У тамбовчанки арестовали автомобиль за неуплату долга по налогам

У тамбовчанки арестовали автомобиль за неуплату долга по налогам

На принудительное исполнение в Тамбовское районное отделение судебных приставов поступило сводное исполнительное производство о взыскании 150 тысяч рублей задолженности по налоговым платежам с жительницы поселка Строитель.

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