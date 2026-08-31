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Академик Сычев: ген RAD18 влияет на исход лечения рака

Академик Сычев: ген RAD18 влияет на исход лечения рака

Специалисты Центра предиктивной генетики, фармакогенетики, персонализированной терапии в РНЦХ им. Петровского выявили ген RAD18, который влияет на риски развития осложнений при лечении рака.

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