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Полянский: украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

Полянский: украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

Украинские активисты совместно с европейскими спонсорами предприняли попытку сорвать концерт «Хора Турецкого», который состоялся в здании Генеральной Ассамблеи ООН, однако их усилия оказались безуспешными.

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