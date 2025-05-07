Украинские активисты совместно с европейскими спонсорами предприняли попытку сорвать концерт «Хора Турецкого», который состоялся в здании Генеральной Ассамблеи ООН, однако их усилия оказались безуспешными.
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