Барнаульцам на Крещение отключили горячую воду и отопление. Список адресов Повреждения обнаружили накануне, в преддверии похолодания решили провести ремонт В Барнауле 19 января ограничили подачу горячей воды и отопления в 16 многоквартирных домов и два детских садах, сообщает СГК "В преддверии похолодания, которое синоптики обещают на этих выходных, сегодня с 9:00 до 17:00 часов ремонтные бригады проводят замену участка теплосети у дома №70Б на Петра Сухова и №239 по Антона Петрова.