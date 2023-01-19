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Барнаульцам на Крещение отключили горячую воду и отопление. Список адресов

Барнаульцам на Крещение отключили горячую воду и отопление. Список адресов

Барнаульцам на Крещение отключили горячую воду и отопление. Список адресов Повреждения обнаружили накануне, в преддверии похолодания решили провести ремонт В Барнауле 19 января ограничили подачу горячей воды и отопления в 16 многоквартирных домов и два детских садах, сообщает СГК "В преддверии похолодания, которое синоптики обещают на этих выходных, сегодня с 9:00 до 17:00 часов ремонтные бригады проводят замену участка теплосети у дома №70Б на Петра Сухова и №239 по Антона Петрова.

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