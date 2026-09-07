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Лавров призвал создать защищённые экономические инструменты России

Лавров призвал создать защищённые экономические инструменты России

Сергей Лавров заявил, что Россию вынудили отказаться от доллара в расчетах действия Запада, США, Европы и Японии.

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