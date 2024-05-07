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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер детской школы «Динамо» Кашин умер во время игры. Ему было 23

«Сегодня не стало тренера партнерской школы «Динамо» Егора Кашина, работавшего с ребятами из команды U9.

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