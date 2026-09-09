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В Барнауле задержали двух мигрантов с крупной партией наркотиков в коробке из-под печенья

В Барнауле задержали двух мигрантов с крупной партией наркотиков в коробке из-под печенья

Молодые люди прибыли в Барнаул из Новосибирска В Барнауле два молодых мигранта, один из которых находился в России незаконно, пытались распространить крупную партию синтетических наркотиков, сообщает алтайское МВД.

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