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Позитив для оптимистов

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Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в шоке. Люди Зеленского явились в нелепой одежде, устроив балаган. Эксперт: сознательно срывали переговоры

Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в шоке. Люди Зеленского явились в нелепой одежде, устроив балаган. Эксперт: сознательно срывали переговоры

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Киев. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев, состоявшийся 6 сентября, завершился настоящим скандалом.

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