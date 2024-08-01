Обмен азербайджанского газа на российские поставки — нелегкое решение для Европы

Европейские предложения по замене российского газа, поставляемого через Украину, газом из Азербайджана, когда текущие транзитные соглашения с Москвой истекают в конце 2024 года, может быть не так просто осуществить.
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