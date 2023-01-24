Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки в НАТО после акции с сожжением Корана

Позиция Реджепа Эрдогана грозит Турции потерей её членства в НАТО.Кощунственный акт шведских "правых" у посольства Турции в Стокгольме оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман», — заявил турецкий президент.