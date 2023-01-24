Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    БЕЙТЕ их без остановки, ребятушки!! Они уже ошалели, надо бы не дать им прийти в себя.Без названия

Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки в НАТО после акции с сожжением Корана

Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки в НАТО после акции с сожжением Корана

Позиция Реджепа Эрдогана грозит Турции потерей её членства в НАТО.Кощунственный акт шведских "правых" у посольства Турции в Стокгольме оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман», — заявил турецкий президент.

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