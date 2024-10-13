Мишустин поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Похвалу в адрес российского агропромышленного комплекса за работу в условиях санкционного давления высказал премьер-министр России Михаил Мишустин 13 октября в день профессионального праздника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба правительства РФ.
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