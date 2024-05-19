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Ротенберг о Гальченюке: «У нас есть потолок зарплат, СКА не смог переварить его большой контракт. Хабаровск будет развиваться за счет звезд уровня НХЛ»

«Здорово, что Алекс будет играть в Хабаровске. Он будет звездой номер один, что хорошо для развития хоккея в Хабаровске, Хабаровский край будет развиваться от того, что звезды уровня НХЛ будут играть там.

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