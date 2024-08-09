Завершено рассмотрение уголовного дела в отношении четырех подозреваемых в незаконной организации азартных игр в Приморье

В Приморском крае завершено расследование по факту незаконной организации и проведения азартных игр. В совершении этого преступления обвиняются четыре человека - Максим Макеев, Артур Блохин, Данила Соснин и Михаил Костырко.
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