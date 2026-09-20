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В Москве и Подмосковье в третий день выборов открылись избирательные участки

В Москве и Подмосковье в третий день выборов открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в 08:00 в Москве и Подмосковье 20 сентября. Воскресенье — основной и заключительный день парламентских выборов в России.

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