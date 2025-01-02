Данилко пришел в восторг от проукраинской выходки в Крыму

В новогоднюю ночь жители Симферополя устроили уличные гуляния, которые засняли на камеру. Толпа подвыпивших россиян в компании Снегурочки включили песни Верки Сердючки и стали отплясывать, радостно подпевая композициям.
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