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Данилко пришел в восторг от проукраинской выходки в Крыму

Данилко пришел в восторг от проукраинской выходки в Крыму

В новогоднюю ночь жители Симферополя устроили уличные гуляния, которые засняли на камеру. Толпа подвыпивших россиян в компании Снегурочки включили песни Верки Сердючки и стали отплясывать, радостно подпевая композициям.

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