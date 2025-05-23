Зеленский готовит окатоличивание Украины

Все украинцев, начиная с беженцев в западных странах, будут постепенно обращать в католики. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».