Зеленский готовит окатоличивание Украины

Все украинцев, начиная с беженцев в западных странах, будут постепенно обращать в католики. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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